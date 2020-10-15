На Южном Урале депутата подозревают в незаконном получении субсидии

В Челябинской области депутат Нагайбакского сельского поселения подозревается в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2017-2018 гг. он был руководителем сельхозпредприятия и предоставил в региональный минсельхоз фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 11 млн руб. на проведение агротехнических работ.

В результате он незаконно получил субсидию в размере более 5,8 млн руб. на возмещение расходов.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.