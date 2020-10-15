Свердловское заксобрание переносит заседания из-за коронавируса

Законодательное собрание Свердловской области приняло решение о переносе заседания, которое должно было состояться 27 октября, на 17 ноября. Причиной стал случай заражения коронавирусом одного из депутатов ЗакСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, заксобрание региона продолжает свою деятельность, в том числе и удаленно, рассказал член партии "Единая Россия", председатель комитета по соцполитике в ЗакСО Вячеслав Погудин.

"Работа идет, несмотря на эпидемиологические сложности и это касается всех: и политиков, и врачей, и предпринимателей. Действительно, коронавирус сегодня меняет какие-то планы и ритмы работы, но в данном случае работа идет, идет заксобрание, идут заседания, а где-то и в удаленном режиме – к этому мы уже привыкли", - рассказал депутат.

Отметим, что именно на заседании 27 октября планировалось рассмотреть законопроект по народной инициативе о возвращении прямых выборов муниципалитетов. За инициативу было собрано 13 тыс. подписей.