Bild: Германия проводит тайные учения и готовится к ядерной войне

ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения с целью отработки маневров на случай ядерной войны, сообщает Bild.

Отмечается, что военные учения проходят на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия, которую считают альтернативным местом хранения американских водородных бомб типа B61.

Как заявляют авторы публикации, в странах НАТО считают угрозу ядерного конфликта наиболее высокой за последние 30 лет из-за отказа США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Regnum. Кроме того, нет уверенности в продлении договора СНВ-3.

Предполагается, что последнее действующее соглашение в системе международной безопасности и контроля над вооружениями – Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года (Договор СНВ-3) - будет разорвано, так как оканчивается 5 февраля 2021 года.

Если это произойдет, то США получат возможность бесконтрольно наращивать свои стратегические вооружения.

Напомним, спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсл сообщил, что Соединенные Штаты готовы продлить СНВ-3 с Москвой при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран.