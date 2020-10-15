Генпрокурор распорядился проверить исполнение программы "Дальневосточный гектар"

У генпрокурора России продолжается визит на Дальний Восток. Сегодня он посетил Южно-Сахалинск, где провел прием граждан.

"Большое количество заявлений было связано с защитой жилищных прав граждан, в частности, переселением из аварийного жилья, обеспечением жильем, капитальным ремонтом жилья. Были затронуты такие вопросы социальной поддержки населения, как обеспечение детей и взрослых техническими средствами реабилитации, жизненно важными лекарственными препаратами, предоставление многодетным семьям участков для индивидуального жилищного строительства. Поднимались темы выделения земли по программе "Дальневосточный гектар", доступности школьного и дошкольного образования, взыскания алиментов", - сообщила пресс-службе ГП.

"Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры по "Дальневосточному гектару". Вы проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма и что у нас делают чиновники. И куда деньги-то идут? Надо еще проверить Минвостокразвития — насколько своевременно были бюджетные денежные средства доведены до получателей", - заявил Краснов, обращаясь к управлению ГП по надзору за соблюдением федерального законодательства.