15 Октября 2020
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проект Дальневосточный гектар, Дальний восток (2016) | Фото: mstrok.ru

Генпрокурор распорядился проверить исполнение программы "Дальневосточный гектар"

У генпрокурора России продолжается визит на Дальний Восток. Сегодня он посетил Южно-Сахалинск, где провел прием граждан.

"Большое количество заявлений было связано с защитой жилищных прав граждан, в частности, переселением из аварийного жилья, обеспечением жильем, капитальным ремонтом жилья. Были затронуты такие вопросы социальной поддержки населения, как обеспечение детей и взрослых техническими средствами реабилитации, жизненно важными лекарственными препаратами, предоставление многодетным семьям участков для индивидуального жилищного строительства. Поднимались темы выделения земли по программе "Дальневосточный гектар", доступности школьного и дошкольного образования, взыскания алиментов", - сообщила пресс-службе ГП.

"Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры по "Дальневосточному гектару". Вы проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма и что у нас делают чиновники. И куда деньги-то идут? Надо еще проверить Минвостокразвития — насколько своевременно были бюджетные денежные средства доведены до получателей", - заявил Краснов, обращаясь к управлению ГП по надзору за соблюдением федерального законодательства.

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Генпрокурор распорядился проверить исполнение программы "Дальневосточный гектар"

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Теги: генпрокурор, игорь краснов, проверка, дальневосточный гектар, минвостокразвития



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