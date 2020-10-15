На Южном Урале за сутки подтверждено 107 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки у 107 человек выявлен COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 18 тыс. 182 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 748 заболевших. За сутки выписаны 136 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 837 пациентов.

За прошедшие сутки умерло четыре человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 78 лет и два 81-летних пациента, а также женщина 58 лет.