15 Октября 2020
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Экономика В России
Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

В рейтинге 500 крупнейших компаний России впервые сменился лидер

В рейтинге крупнейших российских компаний по чистой выручке РБК 500 впервые за всю историю сменился лидер. По итогам 2019 года "Роснефть" потеснила "Газпром" – он стал вторым. На третье место со второго опустился ЛУКОЙЛ.

Составители рейтинга считали выручку после вычета НДС, акцизов и таможенных пошлин.

В целом состав топ-10 компаний не изменился, были только перемещения внутри десятки лидеров. Сбербанк и РЖД сохранили свои позиции (4 и 5 места соответственно), X5 Retail Group поднялась на шестое место, "Сургутнефтегаз" опустился на седьмую строчку. Замыкают десятку ВТБ, "Магнит" и Росатом.

В целом на нефтегазовый сектор приходится более 36% совокупной выручки рейтинга – это лишь чуть-чуть меньше, чем в прошлом году.

Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2019 года составила 89,24 трлн руб., или 81,1% от объема российского ВВП, следует из результатов рейтинга. Она увеличилась на 4,3% к прошлогоднему показателю (85,5 трлн руб.), но темпы ее роста в разы замедлились по сравнению с предыдущим рейтингом, когда она подскочила сразу на 18,3%.

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В рейтинге 500 крупнейших компаний России впервые сменился лидер

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Теги: рейтинг, чистая выручка, крупнейшие компании, роснефть, газпром



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