В Челябинской области тушат крупный лесной пожар

В Каслинском районе тушат крупный лесной пожар на площади 25 га.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, горит лесная подстилка. Угроза населенным пунктам нет. Работу осложняет ветреная погода и горная болотистая местность.

На тушении пожара задействовано 32 человека и семь единиц техники. Запланировано увеличение группировки до 94 человек и 16 единиц техники.

В пресс-центре отметили, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. За прошедшие сутки произошло десять лесных пожаров на общей площади 76,6 га.