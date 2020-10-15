Тюменцы смогут узнать свой COVID-статус через портал Госуслуг

Тюменцы смогут узнать свой COVID-статус через портал Госуслуг. Результаты анализов будут отображаться в личном кабинете.

При выборе услуги, в форму автоматически подтянутся все данные учётной записи пациента: имя, дата рождения, СНИЛС, адрес проживания. Вывод готового результата и получение справки занимает не более 10 минут.

Также жителям Тюменской области доступна услуга вызова врача с помощью Портала государственных услуг Российской Федерации. Чтобы получить ее, нужно на портале в каталоге "Услуги" найти раздел "Мое здоровье – Вызов врача на дом". Далее нужно ввести регион, заполнить предлагаемую форму заявки, выбрать специалиста и ожидать ответа в личном кабинете. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию и внести полные данные, номер СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Для получения услуги "Вызов врача на дом" гражданин должен быть прикреплен к конкретной медицинской организации.

В Тюменской области разработка сервисов, позволяющих наладить более эффективное взаимодействие граждан с органами власти в части получения государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения, ведется в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". Проект реализуется при участии областных департаментов информатизации и здравоохранения.