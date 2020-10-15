Тюменцы смогут узнать свой COVID-статус через портал Госуслуг

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменцы смогут узнать свой COVID-статус через портал Госуслуг

Тюменцы смогут узнать свой COVID-статус через портал Госуслуг. Результаты анализов будут отображаться в личном кабинете.

При выборе услуги, в форму автоматически подтянутся все данные учётной записи пациента: имя, дата рождения, СНИЛС, адрес проживания. Вывод готового результата и получение справки занимает не более 10 минут.

Также жителям Тюменской области доступна услуга вызова врача с помощью Портала государственных услуг Российской Федерации. Чтобы получить ее, нужно на портале в каталоге "Услуги" найти раздел "Мое здоровье – Вызов врача на дом". Далее нужно ввести регион, заполнить предлагаемую форму заявки, выбрать специалиста и ожидать ответа в личном кабинете. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию и внести полные данные, номер СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Для получения услуги "Вызов врача на дом" гражданин должен быть прикреплен к конкретной медицинской организации.

В Тюменской области разработка сервисов, позволяющих наладить более эффективное взаимодействие граждан с органами власти в части получения государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения, ведется в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". Проект реализуется при участии областных департаментов информатизации и здравоохранения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменцы смогут узнать свой COVID-статус через портал Госуслуг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госуслуги, коронавирус, covid, анализ, результат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети