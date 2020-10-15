"В "часы пик" все забито под завязку". Куйвашев призвал сократить число пассажиров в общественном транспорте

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, автобус, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

"В "часы пик" все забито под завязку". Куйвашев призвал сократить число пассажиров в общественном транспорте

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев потребовал уменьшить число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга, чтобы сократить риск заражения коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор написал в своем Instagram.

По его словам, свердловские власти рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, что, кроме всего прочего, должно было сократить количество пассажиров в транспорте.

"Пока этого не происходит, по крайней мере, в Екатеринбурге в "часы пик" и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь?", - задался вопросом Куйвашев.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Он потребовал проанализировать организацию движения в столице Урала с учетом противоэпидемических требований, а также увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в "часы пик" на самых востребованных маршрутах.

"Даже 30-минутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения", - выразил уверенность глава региона.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев заявлял, что свердловчане совсем перестали носить маски в общественных местах. После этого в Екатеринбурге прошли рейды по соблюдению масочного режима.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"В "часы пик" все забито под завязку". Куйвашев призвал сократить число пассажиров в общественном транспорте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, транспорт, пассажиры, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети