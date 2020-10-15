"В "часы пик" все забито под завязку". Куйвашев призвал сократить число пассажиров в общественном транспорте

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев потребовал уменьшить число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга, чтобы сократить риск заражения коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор написал в своем Instagram.

По его словам, свердловские власти рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, что, кроме всего прочего, должно было сократить количество пассажиров в транспорте.

"Пока этого не происходит, по крайней мере, в Екатеринбурге в "часы пик" и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь?", - задался вопросом Куйвашев.

Он потребовал проанализировать организацию движения в столице Урала с учетом противоэпидемических требований, а также увеличить количество единиц общественного транспорта в утреннее и вечернее время в "часы пик" на самых востребованных маршрутах.

"Даже 30-минутная сдвижка по времени поможет серьезно разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения", - выразил уверенность глава региона.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев заявлял, что свердловчане совсем перестали носить маски в общественных местах. После этого в Екатеринбурге прошли рейды по соблюдению масочного режима.