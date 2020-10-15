На Южном Урале осудили местного жителя, повредившего колеса у 59 автомобилей

В Еманжелинске местного жителя приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за повреждение колес у 59 автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 26 октября пьяный мужчина из хулиганских побуждений разрезал ножом шины у 59 припаркованных автомобилей.

С места происшествия обвиняемый скрылся. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Ущерб составил 368 тыс. руб.