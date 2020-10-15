Мантуров не увидел необходимости в закрытии кафе и магазинов

Предприятия торговли и общепита в России могут продолжать работать в условиях пандемии коронавируса при соблюдении требований Роспотребнадзора, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в этом случае продолжение работы "выглядит весьма реалистичным", если не будет большого роста числа заболевших COVID-19.

Мантуров отметил, что ситуация может корректироваться на местах в зависимости от ситуации, так как эпидемиологическая обстановка в каждом регионе разная, пишет Regnum.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что блокировать экономику и останавливать предприятия из-за коронавируса "смысла нет". Она также добавила, что сейчас "практически во всех регионах России сейчас безопасно учиться в школах в очном режиме".

Напомним, уже несколько дней суточная заболеваемость в России бьет рекорды. В Кремле заявляли, что вводить национальный локдаун не собираются.