Экономика по-русски: смягчение политики Банка России к росту ставок по кредитам

Смягчение политики Центробанка России, который снизил ключевую ставку до 4,5%, не привело к уменьшению стоимости необеспеченных кредитов для россиян, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".

Как говорят аналитики, в апреле—июне текущего года средняя ставка по займам наличными и POS-кредитам выросла более чем на 1 п.п. по сравнению с первым кварталом, а по кредитным картам - сохранилась.

Отмечается, что рост рисков на фоне эпидемии коронавируса перевесил влияние политики Банка России на динамику ставок, сообщает РБК.

Напомним, по итогам девяти месяцев текущего года отмечается более чем полуторакратный рост числа банкротств среди россиян.

За январь - сентябрь обанкротилось 77,05 тыс. граждан, что на 64,9% больше, чем за тот же период прошлого года. А в сентябре суды признали несостоятельными 12,25 тыс. жителей России - на 94,6% больше, чем в прошлом сентябре.