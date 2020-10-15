На Ямале баржа пробила борт и затонула

В Ямало-Ненецком автономном округе проводится проверка по факту происшествия с теплоходом.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, происшествие случилось в акватории Обской губы. 13 октября экипаж теплохода "Тюменский 7" без разрешения вышел в рейс, взяв под правый борт баржу, груженую строительными материалами. Во время захода в бухту Новый Порт баржа с грузом пробила правый борт и частично затонула.

В результате происшествия никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.