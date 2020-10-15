15 Октября 2020
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Экономика В России
турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

Продажи туров с кэшбэком возобновились в России

С 15 сентября в России начинается второй этап программы туристического кэшбэка.

Жители страны смогут до 5 декабря купить туры и забронировать проживание в отеле. При этом поездку необходимо совершить до 10 января 2021 года включительно.

В программу внесены изменения. В ней могут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. При этом продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки теперь не имеет ограничений, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, эпидемиологическая ситуация в России меняется ежечасно и планы свердловчан на отдых могут быть в любое время резко скорректированы в негативную сторону. Несмотря на это, даже коронавирус можно обратить в свою сторону, воспользовавшись готовностью и повышением уровня сервиса, наличием кэшбэка, вторым этапом возврата денежных средств, а также адаптацией местных программ к росту спроса внутри страны по абсолютно любым направлениям.

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Продажи туров с кэшбэком возобновились в России

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Теги: кэшбэк, туры, туризм



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