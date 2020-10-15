В России подготовят компенсацию расходов на переселение соотечественников

Власти России начнут выплачивать компенсации ряду категориям желающих переселиться в страну.

Как заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, выплаты будут предлагать многодетным семьям соотечественников. Инициатива рассматривается в рамках предстоящих мер поддержки желающих вернуться в РФ.

Предполагается компенсировать расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов личных документов для оформления правового статуса в России, сообщает "Российская газета".

Тем временем, данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что каждого второго россиянина (52%) в той или иной мере не устраивают жизненные условия его семьи.

Так, 23% респондентов недовольны своей жизнью полностью, 29% опрошенных – частично. 47% россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут.