15 Октября 2020
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Коллаж, карта России, общество (2020) | Фото: Накануне.RU

В России подготовят компенсацию расходов на переселение соотечественников

Власти России начнут выплачивать компенсации ряду категориям желающих переселиться в страну.

Как заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, выплаты будут предлагать многодетным семьям соотечественников. Инициатива рассматривается в рамках предстоящих мер поддержки желающих вернуться в РФ.

Предполагается компенсировать расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов личных документов для оформления правового статуса в России, сообщает "Российская газета".

Тем временем, данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что каждого второго россиянина (52%) в той или иной мере не устраивают жизненные условия его семьи.

Так, 23% респондентов недовольны своей жизнью полностью, 29% опрошенных – частично. 47% россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут.

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В России подготовят компенсацию расходов на переселение соотечественников

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Теги: переселение, соотечественники



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