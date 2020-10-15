Работать по выходным ради повышения по службе готовы менее половины россиян

Около 40% жителей России согласились работать по выходным ради повышения.

Согласно опросу сервиса "Работа.ру", только 39% респондентов готовы задерживаться и работать в выходные дни. Поменять город ради продвижения по карьерной лестнице готовы 12% участников исследования.

Еще 6% жителей страны согласны проводить свое личное время с начальством, а 3% россиян сообщили, что готовы терпеть грубое отношение со стороны руководства. Распускать слухи о коллегах и мешать их работе ради карьеры готов 1% опрошенных, сообщает RT.

Как сообщалось, только 36% опрошенных россиян работают по специальности, полученной в вузе. Таковы данные социологического опроса. Интересно, что 40% опрошенных вообще никогда не работали по той специальности, которая указана в дипломе. То есть 40% выпускников государство выпустило "в пустоту" и лишь треть - для работы по той специальности, на которую объявляло госзаказ.