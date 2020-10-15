15 Октября 2020
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Спорт
Лига наций, УЕФА (2018) | Фото: Sportsfile

Россия сыграла вничью с Венгрией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

Сборная России по футболу сыграла вничью со сборной Венгрии и сохранила лидерство в группе Лиги наций UEFA.

Домашний матч в Москве на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" завершился нулевой ничьёй.

После 4-х игр у подопечных Станислава Черчесова 8 очков, следом в группе 3 лиги B идут Венгрия с 7 баллами, у Турции - 3 очка, у Сербии - 2.

Заключительные матчи в нынешнем розыгрыше Лиге наций сборная России проведёт на выезде 15 и 18 ноября против сборных Турции и Сербии соответственно.

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Россия сыграла вничью с Венгрией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

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Теги: футбол, Лига наций, Россия, Венгрия



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