Преподавателя СПбГУ подозревают в распространении нацистской символики

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) заподозрили в распространении нацистской символики.

Как сообщает ТАСС, символика была обнаружена студентами вуза. Преподаватель опубликовал ее в открытом доступе, на страницах в соцсетях.

Руководство вуза обратилось в правоохранительные органы и комиссию по этике СПбГУ.

"Обучающиеся сообщили, что один из преподавателей на своих страницах в социальной сети размещал оскорбления по национальному и религиозному признаку, картинки с запрещенной нацистской символикой и расистскими высказываниями. Полученная информация легла в основу заявления, направленного заместителем ректора по безопасности Е. П. Шарыгиной в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.