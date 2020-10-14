14 Октября 2020
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Политика
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин и Эрдоган по телефону обсудили конфликт в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

"Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта" - говорится в сообщении.

Напомним, о прекращении огня стороны договорились 10 октября в ходе переговоров глав МИД при посредничестве Сергея Лаврова. Но буквально на следующее утро появились взаимные упреки обеих стран о нарушении режима перемирия.

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Путин и Эрдоган по телефону обсудили конфликт в Карабахе

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Теги: конфликт в карабахе, Эрдоган, перемирие, Владимир Путин, телефонные переговоры



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