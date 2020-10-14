14 Октября 2020
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Общество В России
яблоко apple (2012) | Фото:

Места в очереди за новым iPhone 12 подешевели в пять раз

За год места в очереди за новыми iPhone 12 подешевели в пять раз, говорится в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Авито".

Так, цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9900 до 100 000 рублей.

В прошлом году стоимость предложений от пользователей Авито занять место в очереди доходила до 500 000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

13 октября компания Apple показала на презентации в Купертино новый iPhone 12. Как и ожидалось, одной из главных особенностей моделей является поддержка беспроводных сетей 5G.

Продажи в России стартуют 23 октября. Цены на новую модель iPhone 12 и iPhone 12 mini составят от 79 тыс. 990 руб. и 69 тыс. 990 руб. соответственно. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут продаваться в диапазоне от 99 тыс. 990 руб. до 109 тыс. 990 руб.

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Места в очереди за новым iPhone 12 подешевели в пять раз

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Теги: iPhone 12, очередь, Москва



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