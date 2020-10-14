12 южноуральцев будут судить за мошенничество в сфере автострахования

В Магнитогорске будут судить 12 жителей региона за мошенничество в сфере страхования на сумму около 7,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2015-2017 гг. обвиняемые на территории Челябинской области и республики Башкортостан умышленно совершали ДТП с участием автомобилей, имеющих повреждения. После этого они обращались в страховые компании с требованием о возмещении затрат на восстановление автомобилей в рамках обязательств по договорам ОСАГО.

Ущерб на сумму около 7,8 млн руб. был причинен семи страховым организациям. Обвиняемые частично возместили ущерб на сумму около 3 млн руб.