14 Октября 2020
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Общество В России
(2006) | Фото: www.quinta.ru

Россия с 1 ноября планирует возобновить авиасообщение еще с тремя странами

Россия с 1 ноября планирует возобновить прерванное из-за пандемии авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Рейсы по направлениям Москва-Белград будут осуществляться два раза в неделю, Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара также два раза в неделю. Из Москвы в Токио будет два рейса в неделю, из Владивостока в Токио - один рейс.

Напомним, с 21 сентября возобновились авиаперелеты из России в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а с 27 сентября - с Южную Корею.

В начале октября в оперативном штабе при правительстве заявляли, что не собираются вновь ограничивать авиасообщение с зарубежными странами.

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Россия с 1 ноября планирует возобновить авиасообщение еще с тремя странами

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Теги: россия, авиасообщение, япония, куба, сербия



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