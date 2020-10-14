Россия с 1 ноября планирует возобновить авиасообщение еще с тремя странами

Россия с 1 ноября планирует возобновить прерванное из-за пандемии авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Рейсы по направлениям Москва-Белград будут осуществляться два раза в неделю, Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара также два раза в неделю. Из Москвы в Токио будет два рейса в неделю, из Владивостока в Токио - один рейс.

Напомним, с 21 сентября возобновились авиаперелеты из России в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а с 27 сентября - с Южную Корею.

В начале октября в оперативном штабе при правительстве заявляли, что не собираются вновь ограничивать авиасообщение с зарубежными странами.