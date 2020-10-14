14 Октября 2020
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Политика В России
Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, Владимир Путин (2017) | Фото: kremlin.ru

Законопроект о Госсовете может быть внесен в Госдуму до конца недели

Законопроект о Госсовете может быть внесен в Госдуму на текущей неделе, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник в руководстве нижней палаты парламента страны.

Напомним, что 13 октября депутаты Госдумы большинством голосов при поддержке трех парламентских фракций – "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" - одобрили в первом чтении ряд законопроектов, уточняющих и дополняющих нормы и поправки в Конституцию. В частности, были одобрены изменения в законах о правительстве, о количестве судей Конституционного суда и о прокуратуре в части утверждения-снятия со своих постов прокуроров. Одно из положений последнего законопроекта поддержали и представители КПРФ, отказавшись утверждать нормы других законопроектов.

На сегодняшний день никакой информации о том, что предлагается в законе о Госсовете, в открытом доступе нет. Принятые в первом чтении законопроекты были внесены президентом в Госдуму еще 22 сентября и готовились, очевидно, в Администрации президента. К ним подготовлено несколько поправок ко второму чтению, при этом представители коммунистов, например, депутат Валерий Рашкин, уже высказали возмущение тем, что поправки предлагалось вносить в течение суток.

Таким образом, пока неизвестно, каким будет закон и полномочиях, формировании и деятельности Госсовета.

Ранее Накануне.RU рассказывало о ситуации с прописанным в Конституции органом – Госсоветом, статус и полномочия которого за двадцать лет так и не были четко определены и прописаны.

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Законопроект о Госсовете может быть внесен в Госдуму до конца недели

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Теги: Владимир Путин, Валерий Рашкин, Госсовет, партии, конституционная реформа, Госдума



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