Законопроект о Госсовете может быть внесен в Госдуму до конца недели

Законопроект о Госсовете может быть внесен в Госдуму на текущей неделе, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник в руководстве нижней палаты парламента страны.

Напомним, что 13 октября депутаты Госдумы большинством голосов при поддержке трех парламентских фракций – "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" - одобрили в первом чтении ряд законопроектов, уточняющих и дополняющих нормы и поправки в Конституцию. В частности, были одобрены изменения в законах о правительстве, о количестве судей Конституционного суда и о прокуратуре в части утверждения-снятия со своих постов прокуроров. Одно из положений последнего законопроекта поддержали и представители КПРФ, отказавшись утверждать нормы других законопроектов.

На сегодняшний день никакой информации о том, что предлагается в законе о Госсовете, в открытом доступе нет. Принятые в первом чтении законопроекты были внесены президентом в Госдуму еще 22 сентября и готовились, очевидно, в Администрации президента. К ним подготовлено несколько поправок ко второму чтению, при этом представители коммунистов, например, депутат Валерий Рашкин, уже высказали возмущение тем, что поправки предлагалось вносить в течение суток.

Таким образом, пока неизвестно, каким будет закон и полномочиях, формировании и деятельности Госсовета.

Ранее Накануне.RU рассказывало о ситуации с прописанным в Конституции органом – Госсоветом, статус и полномочия которого за двадцать лет так и не были четко определены и прописаны.