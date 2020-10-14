14 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожар в Ачитском городском округе (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На свердловской трассе горела заправка: пострадал оператор станции

На трассе в Свердловской области произошел пожар. Есть пострадавший.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось сегодня днем на 201 км автодороги Р-242, что в Ачитском городском округе. На территории автозаправочной станции на площади в 60 кв.м сгорел вагончик, также огнем была повреждена емкость с газом.

По данным ведомства, в результате пожара пострадал оператор станции. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в течение 40 минут. Точная причина инцидента сейчас устанавливается.

Пожар в Ачитском городском округе(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в Ачитском городском округе(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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На свердловской трассе горела заправка: пострадал оператор станции

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Теги: трасса, заправка, пожар, МЧС



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