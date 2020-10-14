На свердловской трассе горела заправка: пострадал оператор станции
На трассе в Свердловской области произошел пожар. Есть пострадавший.
Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось сегодня днем на 201 км автодороги Р-242, что в Ачитском городском округе. На территории автозаправочной станции на площади в 60 кв.м сгорел вагончик, также огнем была повреждена емкость с газом.
По данным ведомства, в результате пожара пострадал оператор станции. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.
Огнеборцы ликвидировали открытое горение в течение 40 минут. Точная причина инцидента сейчас устанавливается.