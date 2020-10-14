14 Октября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

В Кремле не поддержали идею о подключении Турции к переговорам по Карабаху

В Кремле комментировали идею о подключении Турции к переговорам по ситуации в Нагорном Карабахе.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России исходят из того, что в ходе недавней московской встречи все три стороны подтвердили неизменность переговорного формата.

Ранее сообщалось, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении четырехсторонних переговоров с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

Ранее директор Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян отмечал, что Турция впервые в новой истории в открытую вмешивается в вооруженный конфликт на Южном Кавказе. "Я думаю, этим самым Турция пытается показать и мировому сообществу, и, в первую очередь, России, что она уже тут хозяйничает, что тут Россия уже не является единственной страной, которая имеет влияние на регион. Так что она этим самым показывает, что уже наступили новые времена, Турция является хозяином и здесь у нас в регионе Южного Кавказа", - говорил эксперт.

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В Кремле не поддержали идею о подключении Турции к переговорам по Карабаху

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Теги: дмитрий песков, турция, нагорный карабах



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