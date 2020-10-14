Названа главная тема "Ночи искусств" в Свердловской области

Стала известна главная тема "Ночи искусств", которая пройдет в этом году в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, всероссийская акция состоится 3 ноября с 18.00 до 23.00. Она пройдет под традиционным девизом "Искусство объединяет", а основной темой мероприятий станет 75-летие Победы. С учетом текущей эпидемиологической обстановки мероприятия акции планируется провести в двух форматах: офлайн и онлайн.

На официальном сайте "Ночи искусств" на Среднем Урале уже размещаются программы мероприятий, подготовленные участниками акции. Например, в Свердловской областной межнациональной библиотеке запланировано проведение четырех арт-лекций, посвященных тому, как Великая Отечественная война отражена в литературе, живописи, музыке и кино. А в Уральском центре народного искусства будет представлена концертная программа "Василий Теркин" Уральского государственного русского оркестра и пройдет мастер-класс для детей по росписи деревянных гармошек.

Стоит отметить, что для посещения части мероприятий необходима предварительная регистрация или приобретение билета.

"Ночь искусств" – это всероссийская культурно-образовательная акция, которая с 2013 года ежегодно проводится в ноябре. Объединяя различные виды искусств, она предоставляет посетителям возможность познакомиться с новыми культурными пространствами и творческими проектами, услышать лекции деятелей сферы культуры и оценить прославленные произведения искусства. Акция объединяет различные площадки: театры, музеи, художественные галереи, дворцы и дома культуры, библиотеки и арт-пространства.

В 2019 году в акции "Ночь искусств" приняли участие более 270 площадок, большинство из которых представили бесплатные программы.