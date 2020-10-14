14 Октября 2020
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Общество В России
Оксана Пушкина (2013) | Фото:

Уполномоченный по защите семьи просит привлечь к ответственности Пушкину за подстрекательство детей к гомосексуализму

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала письмо в МВД с просьбой привлечь к административной ответственности депутата Госдумы Оксану Пушкину за подстрекательство детей к извращенным половым наклонностям и поощрение за такое "воспитание" их родителей.
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Последняя сказала в видеоинтервью содомской организации, что родители, у которых "другие" дети, воспитали "очень правильных ребят" и они "отличные родители", "этого нельзя стесняться". Также Пушкина заявила, что одни пусть будут "геями", другие - "трансами", третьи - "еще кто-то". И необходимо корректировать государственную политику для признания гомосексуализма нормой и его всяческого продвижения.

Это нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", поскольку прямо пропагандирует и поощряет содомизацию детей, отмечает Баранец. Хота подп. "а" п. 2 ст. 19 закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" не дает привлечь депутата к уголовной или к административной ответственности без согласия Думы, п. 4 ст. 19 того же закона предполагает механизм привлечения к ответственности через снятие неприкосновенности.

В комментариях к новости пользователи пишут, что поддерживают гораздо большее, чем просто административную ответственность.

Напомним, Пушкина является одним из самых активных сторонников закона о "семейном насилии" и прочих ювенальных норм.

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Уполномоченный по защите семьи просит привлечь к ответственности Пушкину за подстрекательство детей к гомосексуализму

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Теги: Оксана Пушкина, гомосексуализм



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