В военной части в Екатеринбурге найден погибшим 30-летний лейтенант

В военной части на улице Военной, 19 в Екатеринбурге найден погибшим 30-летний лейтенант.

Известно, что все случилось 13 октября: лейтенант заступил на дежурство, а утром его нашли мертвым. Рядом лежал пистолет Макарова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, сейчас по данному факту проводится проверка.

"Выясняются все подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством", - заверили в пресс-службе.

По данным СМИ, погибший якобы являлся начальником штаба войск радиационной, химической и биологической защиты. Однако в Росгвардии это опровергли, отметив лишь, что лейтенант действительно имел отношение к РХБЗ.