И снова рекорд: в России - более 14 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлен 14 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это абсолютный рекорд с самого начала пандемии. Накануне было зафиксировано 13 868 новых случаев COVID-19.

В Москве заболели 4 573 человек, в Петербурге - 602, в Московской области - 429, в Ростовской области - 280, в Нижегородской - 277.

В целом на сегодняшний день в стране выявлено 1 340 409 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 239 летальных случаев, всего скончалось 23 205 человек.

Из больниц в связи с выздоровлением выписано 7 920 человек. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 039 705 человек.