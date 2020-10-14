14 Октября 2020
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Общество В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России - крайне напряженная

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Накануне, напомним, был установлен новый суточный рекорд заражения COVID-19 - 13 868.

По словам министра, прирост заболеваемости за неделю составил около 26% в сравнении с предыдущей - с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек.

Мурашко также добавил, что сейчас развернуто 176 тысяч инфекционных коек, но перепрофилирован еще не максимум, так как наибольшее число составляло почти 185 тысяч, передает ТАСС.

Почти 470 тыс. медицинских работников оказывают помощь пациентам. Министр отметил, что стимулирующие выплаты для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно.

Между тем, как сообщало Накануне.RU, 12 октября профсоюз медиков "Действие" провел пресс-конференцию о ситуации со "второй волной" коронавируса, где врачи рассказали о всероссийской акции медработников "Заплатите за COVID". Сразу после пресс-конференции прокуратура Москвы начала знакомиться с одним из поднятых вопросов – по ограничению стимулирующих выплат врачам и среднему медперсоналу "ковидных" поликлиник.

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Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России - крайне напряженная

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Теги: михаил мурашко, коронавирус



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