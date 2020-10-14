Силовики провели выемку документов в администрации Копейска

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД провели выемку документов в администрации Копейска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, изъята документация, касающаяся приобретения помещения под детский сад №14.

"Работниками администрации была оказана полная поддержка представителям силовых структур в данном вопросе. Администрация Копейского городского округа заинтересована в результатах проведения проверки", - подчеркнули в пресс-службе администрации.

Отметим, что помещения под детский сад на первых этажах двух многоэтажных домов на улице Калинина были приобретены в конце 2019 года в рамках реализации государственной программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2015 – 2025 годы и национального проекта "Демография". Размер финансирования составил 126 млн руб. Здесь разместили 16 групп малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Работа групп началась с 1 сентября.