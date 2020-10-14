Вологодская область готовится к строительству двух современных школ и двух поликлиник

С просьбой оказать содействие по продвижению значимых для региона проектов на федеральном уровне на личной встрече обратился губернатор области Олег Кувшинников к сенатору Елене Авдеевой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Идея строительства двух новых поликлиник была поддержана президентом страны в начале этого года во время визита главы государства в Череповец. С инициативой к Владимиру Путину обратился губернатор Олег Кувшинников. В ближайшие годы новые поликлиники должны быть построены в районе Бывалово в Вологде и Зашекснинском районе Череповца.

На сегодняшний день населению микрорайона Бывалово медицинские услуги оказывает "Вологодская городская поликлиника №3". Врачи общей практики принимают пациентов на территории микрорайона, а вот к узким специалистам приходится ездить в соседний – на улицу Московскую. При этом фактическая нагрузка превышает проектную в два раза. За последние годы население микрорайона выросло на 20 тысяч человек. Вопрос о строительстве нового медучреждения с каждым годом становится все острее. Новая поликлиника будет рассчитана на 30 тысяч прикреплённого населения – 600 человек в смену.

Зашекснинский район Череповца – самый развивающийся. За последние годы численность населения здесь выросла на 30 тысяч человек. Строительство нового моста через реку Шексну и массовая застройка жилых многоэтажек делают район для горожан особо привлекательным. По прогнозам специалистов, к 2024 году рост населения здесь составит 24%, а численность достигнет почти 90 тысяч человек. "Нам очень важно, чтобы и в Зашекснинском районе Череповца, и в районе Бывалово в Вологде появились новые поликлиники. Поэтому хотел бы попросить Вас включить вопрос финансирования этих двух важных для нас социальных объектов в проект федерального бюджета. У нас уже есть положительная виза президента о включении этих объектов в программу развития первичного звена здравоохранения",— сказал глава региона Олег Кувшинников.

Еще одной темой разговора стало строительство двух новых современных школ в Вологде и Череповце. В Вологде строительство подобной школы начнется уже в 2021 году. В Череповце из-за неготовности проектно-сметной документации решение было отложено. Сейчас, по словам Губернатора, весь пакет документов готов. Новые школы должна быть построены в Вологде в микрорайоне Южный и в 106-м микрорайоне Череповца.

"Строительство новых современных школ в Вологде и Череповце просто необходимо. Пакет документов в том числе проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы направлены в Правительство РФ. Прошу Вас содействовать через комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре о включении этих объектов программу федерального бюджета", — сказал Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников поблагодарил сенатора за успешную работу в Совете Федерации, в том числе по продвижению на разных уровнях власти значимых для региона проектов.

"Область получила всестороннюю финансовую поддержку таких проектов, как строительство автомобильного обхода Вологды, строительство нового моста в Череповце, программа газификации четырех районов области: Кирилловского, Белозерского, Вашкинского и Вытегорского, окончание работ по модернизации аэропортов области. Реализация всех этих проектов без участия федерального центра была бы невозможной", — резюмировал глава региона.