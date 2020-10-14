Население России беднеет и переключается на самые дешевые магазины, - экономист

Популярный ранее формат гипермаркетов уходит в прошлое, население России беднеет и переключается на самые дешевые магазины. Об этом заявил Regnum профессор магистерской программы "Менеджмент в ритейле" НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

По словам экономиста, те торговые заведения, которые в этой борьбе проигрывают, вынуждены закрываться.

Кроме того, изживают себя некоторые форматы магазинов, им также приходится закрывать, чтобы избежать роста убытков. Например, "Ашан" закрывает один магазин за другим, отметил Липсиц. Вместо этого покупатели переключаются на магазины "у дома" или на заказ на дом готовых блюд.

В мае сообщалось, что более трети россиян (35%) стали придерживаться режима экономии на еде в период самоизоляции. 72% россиян стали чаще готовить еду дома.

Ранее другое исследование показало, что число россиян, вынужденных отказаться от привычных покупок или сократить расходы, выросло более чем в полтора раза.