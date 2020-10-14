14 Октября 2020
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Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс в Норильске 19.06.20. (2020) | Фото:пресс-служба МЧС РФ

Усс обвинил менеджмент "Норникеля" в "извлечении дивидендов"

Губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил руководство "Норильского никеля" в политике по "извлечению дивидендов" из предприятия. Именно поэтому, по его мнению, произошла майская аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Готов ли к таким ситуациям нынешний менеджмент? Я не уверен. Почему произошла авария? Это досадная случайность или к тому давно шло? Скорее, все-таки второе. Анализ управленческой стратегии компании в последние годы… свидетельствует, что эта стратегия была направлена прежде всего на извлечение дивидендов в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач", – заявил глава региона на выездном заседании Совета Федерации, посвященном ликвидации аварии.

"О дивидендах: в прошлом году составили более 320 миллиардов рублей. Для сравнения, налоги в краевой бюджет – 60 миллиардов, в федеральный – 40 миллиардов", — добавил он.

Примечательно, что за прошедшие с момента аварии почти полгода Усс ни разу не выступал с такой серьезной критикой владельцев "Норникеля".

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Усс обвинил менеджмент "Норникеля" в "извлечении дивидендов"

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Теги: норильский никель, александр усс, дивиденды



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