14 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области за время пандемии более 18 тысяч человек заразились коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 103 случая COVID-19, шесть человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 18 тыс. 75 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 781 заболевший. За сутки выписаны 126 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 701 пациент.

За прошедшие сутки умерло шесть человек. От COVID-19 скончались две женщины 61 года и 68 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это два мужчины 79 лет и женщины 84 и 86 лет.

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В Челябинской области за время пандемии более 18 тысяч человек заразились коронавирусом

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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