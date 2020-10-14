14 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Челябинский омбудсмен проверила колонию после жалоб на COVID-19

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко опровергла информацию о массовой заболеваемости в исправительной колонии №6 Копейска.

Ранее в СМИ появилась информация, что колония закрыта для посещения, медсанчасть переполнена больными осужденными, которые жалуются на потерю обоняния, кашель, температуру и головную боль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена, Юлией Сударенко проведена проверка, по итогам которой данная информация не подтвердилась, массовых случаев заражения вирусными заболеваниями не выявлено.

Медсанчасть на территории колонии работает в штатном режиме.

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Челябинский омбудсмен проверила колонию после жалоб на COVID-19

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Теги: Юлия Сударенко, коронавирус, колония, проверка, заключенные,



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