Челябинский омбудсмен проверила колонию после жалоб на COVID-19

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко опровергла информацию о массовой заболеваемости в исправительной колонии №6 Копейска.

Ранее в СМИ появилась информация, что колония закрыта для посещения, медсанчасть переполнена больными осужденными, которые жалуются на потерю обоняния, кашель, температуру и головную боль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена, Юлией Сударенко проведена проверка, по итогам которой данная информация не подтвердилась, массовых случаев заражения вирусными заболеваниями не выявлено.

Медсанчасть на территории колонии работает в штатном режиме.