Лавров предупредил о возможности прекращения диалога с ЕС

Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров на презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя давление на Москву в связи с "делом Навального", дипломат отметил, что, видимо, пора "просто на какое-то время перестать" общаться с теми представителями, что нападают на РФ, пишет Regnum.

Ведение бизнеса с ЕС в этих условиях находится под вопросом, добавил Лавров.

Ранее глава российского МИДа заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".