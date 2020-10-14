14 Октября 2020
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Политика В России
министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

Лавров предупредил о возможности прекращения диалога с ЕС

Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров на презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя давление на Москву в связи с "делом Навального", дипломат отметил, что, видимо, пора "просто на какое-то время перестать" общаться с теми представителями, что нападают на РФ, пишет Regnum.

Ведение бизнеса с ЕС в этих условиях находится под вопросом, добавил Лавров.

Ранее глава российского МИДа заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

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Лавров предупредил о возможности прекращения диалога с ЕС

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Теги: сергей лавров, евросоюз, дело навального



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