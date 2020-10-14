Тюменцы, пострадавшие от "коронакризиса", могут переучиться по программе Минпросвещения

110 тысяч россиян, и в том числе 2 тысячи тюменцев смогут пройти переобучение по программе Министерства просвещения РФ. Речь идет о людях, потерявших работу из-за коронакризиса. В срок до двух месяцев участники программы смогут освоить одну из 46 востребованных в регионе профессий, в том числе "Системный администратор", "Графический дизайнер", "Каменщик", "Автослесарь", "Фотограф" и другие.

Воспользоваться возможностью бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию могут жители региона трех категорий:

граждане, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);

граждане, ищущие работу, зарегистрированные в органах службы занятости не ранее 18 марта 2020 года в целях поиска подходящей работы, за исключением граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных;

выпускники 2020 года организаций среднего и высшего образования, ищущие работу.

Ознакомиться с полным перечнем компетенций и условиями обучения, а также подать заявку на участие в программе можно на сайте.

Инициатором и разработчиком программы является Министерство просвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Региональный оператор программы - Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области copp72.ru тел.: (3452) 35-82-57, 8 952 687 57 52 (Viber).