Ростехнадзор назвал четыре возможные причины аварии в Норильске

Ростехнадзор рассматривает четыре версии аварии, произошедшей в мае на норильской ТЭЦ-3.

"При проведении расследования рассматриваются следующие версии: первое - недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; второе - нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента; третье - климатическое воздействие и четвертое - нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта", - цитирует РИА Новости руководителя Енисейского управления ведомства Андрея Ходосевича, он выступил на выездном совещании Совета Федерации.

Напомним, в результате аварии на ТЭЦ, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля", в почву и воду вытекло порядка 21 тыс. тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 млрд руб., "Норникель" – в 21 млрд руб. Сейчас надзорное ведомство судится с компанией по этому поводу.