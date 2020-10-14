Каждая пятая кража в России – похищение денег с банковского счета

В России за последний год вдвое выросло количество краж с банковских счетов. Каждая пятая кража связана с таким видом мошенничества, это данные Генпрокуратуры.

Всего по итогам января–августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также в два раза увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа — всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений, пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что такой резкий рост преступлений связан с двумя обстоятельствами. "С одной стороны, этому способствует постепенная цифровизация жизни, когда всё больше людей совершают покупки онлайн, расплачиваются картой и меньше пользуются банкоматом. С другой — существование простых и работающих схем мошенничества, которые не требуют особой квалификации или вложений средств. Например, распространенный способ — звонки от якобы сотрудников банка с просьбой перевести деньги на защитный счет, чтобы их сохранить", - отметил замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB (Сингапур) Виталий Трифонов.