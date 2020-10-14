Российский препарат от коронавируса подешевел в два раза

Цена на препараты с действующим веществом фавипиравиром, которые используются для лечения пациентов с коронавирусом, за последние три месяца снизилась вдвое, сообщает РБК.

Первый контракт на закупку препарата "Авиафавир" был заключен 4 июня, тогда он поставлялся по цене в 22,3 тысячи рублей за упаковку. В сентябре она резко упала до 11 тысяч.

В Росздравнадзоре пояснили, что цены падают на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции. В июле появились лекарства "Арепливир" производства "Промомед" и "Коронавир" производства "Р-Фарм".

На снижение стоимости "Фавипиравира" может повлиять также регистрация индийского аналога компании Glenmark "Фавихелп", отмечает "Фармвестник". В Индии цена упаковки с 40 таблетками - 3 212 рублей.

Напомним, применение препарата от COVID-19 "Фавипиравир" в амбулаторных условиях теперь указано в обновленных рекомендациях по лечению COVID-19 российского Минздрава.

Ранее стало известно, что с 21 сентября в аптеках страны появится долгожданное лекарство от COVID-19 "Арепливир". Сообщалось, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, а сама упаковка в рознице будет стоить от 12 тыс. 320 руб. Такая стоимость нового препарата сильно удивила россиян.

СМИ сообщали что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений". Такие выводы содержались в докладе Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 "ФармаCOVID" на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

В Росздравнадзоре заявили, что сведений о "развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало.