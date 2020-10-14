В Челябинской области выявили нарушения на 17 млн рублей при реконструкции водопровода в Вишневогорске

ГКУ Челябинской области выявило многочисленные нарушения при исполнении муниципальных контрактов на реконструкцию системы водоснабжения поселка Вишневогорск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

В ходе проверки целевого и эффективного расходования средств на реконструкцию водопровода были выявлены финансовые нарушения на общую сумму свыше 17 млн руб., а также нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Сейчас материалы проверки направлены в прокуратуру.

Напомним, губернатор Алексей Текслер дал поручение о проведении контрольного мероприятия по итогам своего визита в Каслинский район. Во время посещения Вишневогорска к главе региона обратился местный житель, который пожаловался на ремонт водовода, который сделали несколько лет назад. По его словам, из-за протечек в водоводе теряется ежесуточно около тысячи кубов, вода просто заливает лес, заболачивая местность.