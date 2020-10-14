14 Октября 2020
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уголовное дело (2013) | Фото:

Жительница Свердловской области пойдет под суд за убийство собаки

Полицейские Свердловской области выяснили, кто убил собаку по кличке "Мина". 

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по факту жестокого обращения с животным заведено уголовное дело. В правоохранительные органы обратились жители села Филькино, по словам которых, их односельчанка пыталась  избавиться от тела своего питомца. У животного имелись  колото-резаные раны.

Фигурантка уголовного дела -  жительница 1992 года рождения по имени Анастасия. Она дала признательные показания. По словам девушки, она убила пса в порыве ярости, находясь  в состоянии токсического опьянения - голодная  собака позарилась на продукты питания хозяйки.

Ранее злоумышленницу за неадекватное поведение ее лишили родительских прав на трех несовершеннолетних детей.

Напомним, в Екатеринбурге суд вынес приговор живодеру, который жестоко избил маленькую собаку в лифте дома. Видеозапись с камеры наблюдения появилась в социальных сетях. На кадрах было видно, как некий мужчина пинает собачку, отправляя ее в лифт, а затем продолжает избиение животного уже там. За этим наблюдала ехавшая с живодером женщина.

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Жительница Свердловской области пойдет под суд за убийство собаки

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Теги: собака, животные, убийство



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