Екатеринбургские чиновники рассматривают вариант сноса памятника Ленину ради метро

Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в Екатеринбурге может быть снесен с площади 1905 года из-за работ по строительству подземной части метрополитена. Об этом Накануне.RU рассказал депутат екатеринбургской думы Роман Ступников.

Ранее об этом упомянула на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству председатель комитета по благоустройству мэрии Тамара Благодаткова после вопроса коммуниста о подсветке памятника.

«Отдельно поговорил с Тамарой Сайдалиевной уже в коридоре. Догнал ее. Она сказала, что допускается вариант того, что памятник могут вообще убрать и затем вернуть на место. В том случае, если это понадобится для вывода станции рядом с ним. Опасаюсь, что под шумок могут памятник и вообще убрать, как это было с Краснознаменной группой. Надеюсь, что они не пойдут на такие меры», - сказал народный избранник в беседе с нашим агентством.

Отметим, что федеральные власти готовы выделить в скором времени деньги на продолжение строительства метро в Екатеринбурге.