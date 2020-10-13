Дубровский обжаловал постановление УФАС по делу о "мусорном сговоре"

Постановление УФАС в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозки ТКО обжалуется в суде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Дубровский признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ. УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в размере 20 тыс. руб. В Центральный районный суд подан иск об отмене постановления УФАС.

Напомним, в октябре 2019 года УФАС признало антиконкурентное соглашение между областным правительством, минэкологии, администрацией города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" при ликвидации мусорного коллапса. Это решение сейчас обжалуется в Арбитражном суде области. Заседание назначено на 19 октября.

В сентябре 2018 года после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. В результате власти предоставили субсидии ООО "Полигон ТБО" в размере более 32 млн руб.

В антимонопольном органе установили, что основания для предоставления ООО "Полигон ТБО" бюджетных средств отсутствовали, поскольку у компании не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.