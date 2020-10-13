Нижневартовские бизнесмены смогут принять участие в окружной конференции для предпринимателей

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Нижневартовские бизнесмены смогут принять участие в окружной конференции для предпринимателей

В Югре с 16 октября по 6 ноября состоится серия онлайн-встреч с участием представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, муниципальных органов власти, фонда "Наше будущее", бизнес-омбудсмена, социальных предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Эксперты расскажут обо всех мерах поддержки, услугах, обучающих программах для социальных предпринимателей, действующих в регионе и муниципалитетах, в том числе в пост-карантинный период. Лидеры социальных проектов смогут в прямом эфире задать вопросы спикерам. Все межмуниципальные конференции пройдут в программе ZOOM, что обеспечит максимальную доступность для всех участников.

Организатор конференций – Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".

В частности, 30 октября в 14.30 состоится Межмуниципальная конференция о мерах поддержки социального предпринимательства Нижневартовска, Радужного, Мегиона, Лангепаса, Покачей и Нижневартовского района. Регистрация ведется на сайте портала "Бизнес Югры".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нижневартовские бизнесмены смогут принять участие в окружной конференции для предпринимателей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнес, предприниматели, конференция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети