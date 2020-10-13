Нижневартовские бизнесмены смогут принять участие в окружной конференции для предпринимателей

В Югре с 16 октября по 6 ноября состоится серия онлайн-встреч с участием представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, муниципальных органов власти, фонда "Наше будущее", бизнес-омбудсмена, социальных предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Эксперты расскажут обо всех мерах поддержки, услугах, обучающих программах для социальных предпринимателей, действующих в регионе и муниципалитетах, в том числе в пост-карантинный период. Лидеры социальных проектов смогут в прямом эфире задать вопросы спикерам. Все межмуниципальные конференции пройдут в программе ZOOM, что обеспечит максимальную доступность для всех участников.

Организатор конференций – Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".

В частности, 30 октября в 14.30 состоится Межмуниципальная конференция о мерах поддержки социального предпринимательства Нижневартовска, Радужного, Мегиона, Лангепаса, Покачей и Нижневартовского района. Регистрация ведется на сайте портала "Бизнес Югры".