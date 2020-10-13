Свердловское заксобрание приняло к рассмотрению законопроект о прямых выборах мэра

Законопроект о возврате прямых выборов в муниципалитетах Свердловской области был принят к рассмотрению депутатами регионального парламента, передает корреспондент Накануне.RU. Решение было принято сегодня, 13 октября. 41 депутат поддержал принятие к рассмотрению народной инициативы, один выступил против, один воздержался.

При этом депутат Вячеслав Вагнер выступил с предложением о внесении в законопроект поправки ко второму чтению о возможности муниципалитетов выбирать форму организации местного самоуправления на своей территории самостоятельно. При этом не будет иметь значения, прямые это выборы или выборы мэра думой. Но предложение депутата осталось без ответа.

Теперь законопроект рассмотрит и даст свое заключение комитет заксобрания по региональной политике и местному самоуправлению. В дальнейшем вопрос будет вынесен на пленарное заседание регионального парламента.

Напомним, что инициативная группа собрала 13 тыс. 20 подписей за возврат выборов мэра Екатеринбурга. Изначально необходимо было собрать 10 тыс. до 11 сентября, однако превысив ожидаемые результаты, активисты решили заранее направить документ в ЗакСО.