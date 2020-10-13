13 Октября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
Мемориальный комплекс &quot;Руш&quot; (2020) | Фото: све.рф

Свердловские муниципалитеты получат субсидии на благоустройство воинских захоронений

Из бюджета Свердловской области выделены дополнительные средства на выполнение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества в годы Второй мировой войны. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как пояснил глава областного МинЖКХ Николай Смирнов, субсидии, общий объем которых составит 380 тысяч рублей, распределены между Горноуральским, Туринским городскими округами и Нижним Тагилом. Они будут направлены на восстановление находящихся на данных территориях воинских захоронений.

Так, в Нижнем Тагиле планируют завершить первый этап работ по ремонту скульптуры Родина-мать на кладбище "Центральное". В Горноуральском городском округе на мемориале "Руш" нанесут новые, выявленные в ходе поисковых и архивных работ имена воинов, погибших от ран в госпитале №1714. А в Туринске проведут благоустройство на территории Братской могилы умерших от ран в эвакогоспитале №3749.

Мемориальный комплекс "Руш"(2020)|Фото: све.рф

"Благоустройство и содержание всех воинских захоронений обеспечивается за счет местных бюджетов, и надо отдать должное, эти объекты никогда не остаются без внимания. Тем не менее, многие из них с годами серьезно обветшали и требовали комплексной реконструкции, провести которую исключительно за собственные средства муниципалитетов невозможно. Поэтому было принято решение, что часть затрат на проведение этих работ, начиная с этого года, будет обеспечиваться из областного и федерального бюджетов", - прокомментировал Николай Смирнов.

Напомним, на Среднем Урале учтено 33 массовых и 20 одиночных захоронений времен Второй мировой войны, в которых, по самым приблизительным данным, похоронено более трех тысяч человек. В 2020 году, в год Памяти и Славы, на реализацию региональной программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества из областного бюджета было выделено более 25 миллионов рублей.

Ее участниками стали 10 свердловских муниципалитетов. В результате проделанной работы к сегодняшнему дню воинские захоронения полностью восстановлены в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Тавдинском, Тугулымском городских округах, Карпинске и Камышлове.

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Свердловские муниципалитеты получат субсидии на благоустройство воинских захоронений

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Теги: субсидии, благоустройство, мемориалы, Свердловская область



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