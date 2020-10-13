Депутат Алексей Вихарев прокомментировал криминальные обвинения в свой адрес

В Екатеринбургских СМИ появилась информация о том, что якобы городской депутат Алексей Вихарев может быть причастен к прослушиванию телефонов спикера гордумы Игоря Володина и к сериям нападений. Обострение ситуации, вполне вероятно, может быть связано с борьбой за мандаты на довыборах в ЕГД и с приближающейся кампанией в Госдуму. Журналист Накануне.RU задал вопросы политику об обвинениях в его адрес.

- Источник в следственных органах сообщил, что якобы у вас есть прикрытие со стороны ряда влиятельных организаций. А как только ее не будет, правоохранители могут начать активную работу и даже чуть ли не задержат вас. Как-то прокомментируете?

- Вот смотрите. Если идет следствие, то, мне кажется, что следователям и другим источникам запрещено распространять какую-либо информацию вообще. Это с точки зрения юридической. Это во-первых. Во-вторых, если мы с вами слышим такую историю, то можно будет обратиться в суд и заставить вас открыть ваш источник. Это я, конечно, иронизирую (улыбается, - прим.). Не совсем корректно комментировать мне чьи-то слухи. На сегодня я могу сказать, что я полностью открыт. Я подал жалобу в СКР и указал там все свои данные. Сказал, что нахожусь по такому вот адресу и готов активно принимать участие в следственных действиях.

- Еще один вопрос. В 2018 году было совершено нападение на политтехнолога Дениса Граматчикова, который тогда вел кампанию вашего прямого конкурента Нагибина на выборах в екатеринбургскую думу. Вы тогда впервые избирались в думу и ваша победа не оценивалась экспертами как однозначная. Теперь этот эпизод также фигурирует в появившейся информации в СМИ о том, что следователи проверяют вас на причастность к этому заказу. Разве это просто совпадение?

- Я бы воздержался тут от комментариев. Я депутат партии "Единая Россия". Я победил на праймериз партии "Единая Россия". Набрал на тот период 3700 голосов на праймериз. Свою поддержку мне оказало 7 тысяч человек. Это лучший результат. Я сейчас активно оказываю поддержку гражданам. У меня есть общественная приемная, и даже в период пандемии мы продолжаем помогать гражданам. Слухи, сплетни и комментарии пусть останутся на совести тех, кто их распространяет.

- Скоро довыборы в екатеринбургскую гордуму. Ни для кого не секрет, что группа бизнесмена Виталия Кочеткова хочет туда провести своих кандидатов. Есть информация, что препятствовать Кочеткову и его команде будет группа бизнесмена Сергея Терентьева. Может быть, "кочетковские" подумали, что и вы тоже будете им мешать?

- Не знаю, кто такие "кочетковские". Знаю, что у партии "Единая Россия" прошли праймериз. Там были утверждены два кандидата и они теперь будут избираться. Помимо этих кандидатов, зарегистрированы еще несколько человек. Мы ожидаем конкурентные выборы. Если вы задаете вопрос - была какая-либо провокация, чтобы занять меня какими-то делами, чтобы я не мог участвовать в выборах, то я не буду участвовать в них. Что касается упоминания Терентьева, то это находится за рамками моей депутатской деятельности.