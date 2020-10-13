В Минпросвещения назвали провокациями слухи о переводе школ на удаленку на постоянной основе

Министерство просвещения сообщило, что не рассматривало планов по переводу школ на дистанционное обучение на постоянной основе.

Сообщения об этом, появившиеся в соцсетях, - очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности, заявили в пресс-службе ведомства.

Родителям школьников рекомендовали пользоваться официальными источниками информации, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе Минпросвещения сообщило, что 108 школ в России уже вернулись к дистанционному обучению. В сентябре ведомство заявляло, что "о массовом переходе на дистанционное обучение, как это было весной", речи не идет.